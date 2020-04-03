Отныне тариф "Звонки для родителей" можно подключить оставаясь дома

Клиенты "Киевстар" могут перейти на популярный тариф "Звонки для родителей" без подписания договора в фирменном магазине компании. Этот тарифный план был специально разработан для абонентов в возрасте от 60 лет, которые обычно используют только звонки в сети. На время карантина для его подключения нужно просто позвонить оператору справочного центра по номеру 466.

"Сейчас, как никогда, важно поддержать людей преклонного возраста и помочь им оставаться на связи с близкими. Поэтому на время карантина мы даем возможность подключить популярный тариф "Звонки для родителей" не выходя из дома. Также мы предлагаем удобные способы управлять счетом удаленно, благодаря приложению "Мой Киевстар" и через сайт компании. Так дети или внуки без никаких комиссий могут пополнить счет своим родителям, бабушке и дедушке, которым важно беречь свое здоровье и оставаться дома!" – комментирует Александр Комаров, президент компании Киевстар.

Подключить тариф могут абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет, если они пользуются услугами оператора не менее 3 месяцев. На время действия карантина они могут сделать это удаленно, позвонив оператору справочного центра по номеру 466 и назвав свой индивидуальный налоговый номер*. А уже после завершения карантина они смогут в течение 6 недель посетить магазин Киевстар, чтобы подписать договор и полноценно перейти на условия контрактного обслуживания в тарифе "Звонки для родителей".

Если абонент не сможет подписать договор в течение этого времени, то он и в дальнейшем будет пользоваться связью, но на условиях тарифа "Киевстар Комфорт" – самого доступного тарифа для абонентов предоплаты.

Напомним, что в тарифе "Звонки для родителей" за 60 грн в месяц абоненты получат безлимитные звонки в сети "Киевстар", а звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить всего 0,6 грн/мин. Для абонентов со смартфонами предусмотрены бонусные 100 Мб мобильного интернета, например, на случай автоматического обновления приложений.

Также для всех абонентов, которые не планируют пользоваться мобильным интернетом, оператор предлагает тариф предоплаты "Киевстар Комфорт", в котором в месяц клиенты получат безлим в сети оператора и 30 минут для звонков на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи.

ИНН используется лишь для проверки возраста абонента во время перехода на тариф и не будет храниться в информационных системах Киевстар. Работа с персональными данными абонентов осуществляется компанией исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для 26,2 млн абонентов.

Акционеры "Киевстар" – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов в бюджет на телеком рынке, одним из наилучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net www.kyivstar.ua.