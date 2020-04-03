Відтепер тариф "Дзвінки для батьків" можна підключити залишаючись вдома

Клієнти Київстар можуть перейти на популярний тариф "Дзвінки для батьків" без підписання договору у фірмовому магазині компанії. Цей тарифний план було спеціально розроблено для абонентів віком від 60 років, які зазвичай використовують лише дзвінки в мережі. На час карантину для його підключення треба просто зателефонувати оператору довідкового центру за номером 466.

"Зараз, як ніколи, важливо підтримати людей поважного віку та допомогти їм залишатися на зв’язку із близькими. Тому на час карантину ми даємо можливість підключити популярний тариф "Дзвінки для батьків" не виходячи з дому. Також ми пропонуємо зручні способи керувати рахунком віддалено, завдяки додатку "Мій Київстар" та через сайт компанії. Так діти або онуки без жодних комісій можуть поповнити рахунок своїм батькам, бабусі та дідусю, яким важливо берегти своє здоров’я та залишатися вдома!" – коментує Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

Підключити тариф можуть абоненти Київстар у віці від 60 років, якщо вони користуються послугами оператора не менше 3 місяців. На час дії карантину вони можуть зробити це віддалено, зателефонувавши оператору довідкового центру за номером 466 та назвавши свій індивідуальний податковий номер*. А вже після завершення карантину вони зможуть протягом 6 тижнів відвідати магазин Київстар, щоб підписати договір та повноцінно перейти на умови контрактного обслуговування у тарифі "Дзвінки для батьків".

Якщо абонент не зможе підписати договір протягом цього часу, то він і надалі буде користуватися зв’язком, але на умовах тарифу "Київстар Комфорт" – найдоступнішого тарифу для абонентів передплати.

Нагадаємо, що у тарифі "Дзвінки для батьків" за 60 грн на місяць абоненти отримають безлімітні дзвінки у мережі Київстар, а дзвінки на номери інших мобільних операторів та номери фіксованого зв’язку будуть коштувати лише 0,6 грн/хв. Для абонентів, зі смартфонами передбачені бонусні 100 Мб мобільного інтернету, наприклад, на випадок автоматичного оновлення додатків.

Також для всіх абонентів, які не планують користуватись мобільним інтернетом, оператор пропонує тариф передплати "Київстар Комфорт", у якому на місяць клієнти отримають безлім у мережі оператора та 30 хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів та номери фіксованого зв’язку.

ІПН використовується лише для перевірки віку абонента під час переходу на тариф та не буде зберігатися в інформаційних системах Київстар. Робота з персональними даними абонентів здійснюється компанією винятково в рамках чинного законодавства України.

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G для 26,2 млн абонентів.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.