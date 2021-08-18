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Отношения с Московским патриархатом зашли в еще больший тупик, - ПЦУ

Автор: Милан Лелич

Отношения Православной церкви Украины (ПЦУ) с Московским патриархатом зашли в тупик. УПЦ (МП) подают себя как эксклюзивную каноническую церковь и пренебрегают статусом других церквей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дорога веры. Как изменилась украинская церковь за 30 лет и куда она движется".

По словам архиепископа Евстратия (Зори), по сравнению с 2018-19 годы церковная ситуация в чем-то улучшилась, в чем-то осталась неизменной, а в чем то даже ухудшилась.

"Еще больше в тупик зашли отношения с Московским патриархатом, который занял абсолютно деструктивную позицию глухого неприятия реальности. Они глухим отрицанием встречают все инициативы, подают себя как эксклюзивную каноническую церковь, а все другие – не то что не партнеры, а даже не православные и не христиане", – сказал Евстратий в комментарии РБК-Украина.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что УПЦ МП до сих пор отрицает военную агрессию со стороны России.

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УПЦ МППЦУ