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Відносини з Московським патріархатом зайшли в ще більше глухий кут, - ПЦУ

Автор: Мілан Лєліч

Відносини Православної церкви України (ПЦУ) з Московським патріархатом зайшли в глухий кут. УПЦ (МП) подають себе як ексклюзивну канонічну церкву і нехтують статусом інших церков.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається".

За словами архієпископа Євстратія (Зорі), в порівнянні з 2018-19 роками церковна ситуація в чомусь покращилася, в чомусь залишилася незмінною, а в чомусь – навіть погіршилася.

"Ще більше в глухий кут зайшли відносини з Московським патріархатом, який зайняв абсолютно деструктивну позицію глухого несприйняття реальності. Вони глухим запереченням зустрічають всі ініціативи, подають себе як ексклюзивну канонічну церкву, а всі інші – не те що не партнери, а навіть не православні і не християни", – сказав Євстратій в коментарі РБК-Україна.

Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що УПЦ МП досі заперечує військову агресію з боку Росії.

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УПЦ МППЦУ