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Отношения между США и Китаем являются самыми важными, - Блинкен

Автор: Даша Харченко

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американо-китайские отношения являются самыми важными для США. При этом он отметил враждебность между странами.

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Об этом госсекретарь сказал на брифинге.

Все же Блинкен отметил, что в некоторых сферах Вашингтон и Пекин налаживают сотрудничество.

"Не секрет, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем являются, вероятно, самыми важными отношениями, которые у нас есть в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования Китая и США. Он подчеркнул, что его пугает такая перспектива.

Напомним, до этого на Давосском форуме выступал глава Китая Си Цзиньпин, который предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны".

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