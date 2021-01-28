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Відносини між США і Китаєм є найбільш важливими, - Блінкен

Автор: Даша Харченко

Новий держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американо-китайські відносини є найбільш важливими для США. При цьому він зазначив ворожість між країнами.

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Про це держсекретар сказав на брифінгу.

Все ж Блінкен зазначив, що в деяких сферах Вашингтон і Пекін налагоджують співпрацю.

"Не секрет, що відносини між Сполученими Штатами та Китаєм є, ймовірно, найбільш важливими відносинами, які у нас є у світі. Вони будуть багато в чому формувати майбутнє, в якому ми всі будемо жити", - сказав він.

Раніше генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив про небезпеку розпаду світу на дві частини через домінування Китаю і США. Він підкреслив, що його лякає така перспектива.

Нагадаємо, до цього на Давоському форумі виступав глава Китаю Сі Цзіньпін, який застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни".

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