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В отношении руководства Станицы Луганской начато расследование по факту госизмены

Автор: Светлана Мащенко

В отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей начато расследование государственной измены.

Об этом сообщили в офисе Генпрокурора.

"Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселкового военно-гражданской администрации (Альберта Зинченко. - Ред.) и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Было установлено, что руководители администрации "умышленно совершили и продолжают совершать действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины".

В условиях военного положения эти представители местной власти перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.

Станица Луганская почти уничтожена оккупантами

Отметим, что по словам руководителя Луганской военно-гражданской областной администрации Сергея Гайдая, Станица Луганская на грань катастрофы.

"Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы. Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей", - написал глава области еще 27 февраля.

Ранее уголовное производство по государственной измене было начато в отношении еще двух глав ОТГ Луганской области - Марковской и Миловской.

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