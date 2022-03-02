Стосовно керівництва Станиці Луганської розпочато розслідування за фактом держзради

Стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двом заступників розпочато розслідування щодо державної зради.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею", - написав очільник області ще 27 лютого.

Зазначимо, що за словами керівника Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Сергія Гайдая, Станиця Луганська на межу катастрофи.

В умовах воєнного стану ці представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.

Було встановлено, що очільники адміністрації "умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

"Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації (Альберта Зінченка. - Ред.) та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - говориться в повідомленні.

Раніше кримінальне провадження щодо державної зради було розпочато стосовно ще двох голів ОТГ Луганської області - Марківської та Міловської.

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