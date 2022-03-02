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Стосовно керівництва Станиці Луганської розпочато розслідування за фактом держзради

Автор: Світлана Мащенко

Стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двом заступників розпочато розслідування щодо державної зради.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації (Альберта Зінченка. - Ред.) та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - говориться в повідомленні.

Було встановлено, що очільники адміністрації "умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

В умовах воєнного стану ці представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.

Станиця Луганська майже знищена окупантами

Зазначимо, що за словами керівника Луганської військово-цивільної обласної адміністрації Сергія Гайдая, Станиця Луганська на межу катастрофи.

"Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею", - написав очільник області ще 27 лютого.

Раніше кримінальне провадження щодо державної зради було розпочато стосовно ще двох голів ОТГ Луганської області - Марківської та Міловської.

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