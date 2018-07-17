В отношении должностных лиц Росавиации и группы "Волга-Днепр" возбудили уголовное производство

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет

Возбуждено уголовное производство в отношении должностных лиц Росавиации и группы "Волга-Днепр" (РФ) за подделку сертификатов летной годности самолетов "Руслан". Об этом РБК-Украина сообщили в ГП "Антонов".

По данным юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", защищающей интересы госпредприятия "Антонов", сегодня, 17 июля, Национальная полиция Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением и подделки документов при продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан" должностными лицами Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) и немецкой компании AMTES GmbH, входящей в группу компаний "Волга Днепр" (Россия).

Правоохранительные органы по заявлению ГП "Антонов" как держателя сертификата типа самолета расследуют факт сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачу на основании поддельных документов дополнительного сертификата типа на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы".

Отмечается, что в результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124-100, эксплуатантом которых является авиакомпания "Волга-Днепр" (РФ), была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.

"ГП "Антонов" является ответственным за сохранение конструктивной целостности типовой конструкции всего имеющегося парка самолетов "АН" на протяжении всего срока их эксплуатации", - отметил Роман Марченко, старший партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

По его словам, на госпредприятии уверены, что ни одна компания в мире, кроме "Антонова", не имеет должного опыта поддержания летной годности самолета такого класса в условиях интенсивной эксплуатации в течение длительного времени.

"Мы надеемся, что все причастные к продлению ресурсов "Русланов" в обход "Антонова" будут уже на протяжении ближайшего времени привлечены к уголовной ответственности и объявлены в розыск по линии Интерпола", - сообщил Марченко.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, 10 июля Служба безопасности Украины (СБУ) подписала меморандум с государственным авиационным предприятием "Антонов". Документом предусматривается обмен данными в случае кибератак.