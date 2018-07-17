Щодо посадових осіб Росавіації і групи "Волга-Дніпро" порушили кримінальне виробництво

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до шести років

Порушено кримінальне провадження щодо посадових осіб Росавіації і групи "Волга-Дніпро" (РФ) за підробку сертифікатів льотної придатності літаків "Руслан". Про це РБК-Україна повідомили у ДП "Антонов".

За даними юридичної фірми "Ільяшев і Партнери", що захищає інтереси держпідприємства "Антонов", сьогодні, 17 липня, Національна поліція України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем і підробки документів при продовженні льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан" посадовими особами Федерального агентства повітряного транспорту РФ (Росавіація) і німецької компанії AMTES GmbH, що входить у групу компаній "Волга Дніпро" (Росія).

Правоохоронні органи за заявою ДП "Антонов" як утримувача сертифіката типу літака розслідують факт сертифікації Росавіацією компанії AMTES GmbH в якості розробника модифікації літака Ан-124-100 і видачу на підставі підроблених документів додаткового сертифіката типу на зміну типової конструкції "Підтримка льотної придатності в частині підтвердження ресурсу та терміну служби"

Зазначається, що в результаті незаконних дій Росавіації і AMTES GmbH літакам Ан-124-100, експлуатантом яких є авіакомпанія "Волга-Дніпро" (РФ), було продовжено льотну придатність, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію цих літаків.

"ДП "Антонов" є відповідальним за збереження конструктивної цілісності типової конструкції всього наявного парку літаків "АН" протягом усього терміну їх експлуатації", - зазначив Роман Марченко, старший партнер юрфірми "Ільяшев і Партнери".

За його словами, на держпідприємстві впевнені, що жодна компанія в світі, крім "Антонова", не має належного досвіду підтримання льотної придатності літака такого класу в умовах інтенсивної експлуатації протягом тривалого часу.

"Ми сподіваємося, що всі причетні до продовження ресурсів "Русланів" в обхід "Антонова" будуть вже протягом найближчого часу притягнуті до кримінальної відповідальності і оголошені в розшук по лінії Інтерполу", - повідомив Марченко.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

Нагадаємо, 10 липня Служба безпеки України (СБУ) підписала меморандум з державним авіаційним підприємством "Антонов". Документом передбачається обмін даними в разі кібератак.