Отношение украинцев к реформам: только позитивные результаты видят 1% граждан

По данным опроса, доля тех, кто имел только негативный опыт, составляет 28,4%. Как положительные, так и отрицательные результаты почувствовали 23,6% респондентов.

В целом, украинцы не ожидают увидеть плоды реформ в ближайшее время. Четверти (27,3%) сложно спрогнозировать свои ожидания, тогда как примерно каждый шестой гражданин (16,7%) ожидает, что последствия реформ будут ощутимы за два-три года.

Первыми признаками необратимости реформ по мнению граждан является увеличение достатка их семей (55,6%), положительные темпы роста экономики (49%) и возможность получать качественные услуги от государства (37,2%).

Опрос проводится в рамках Программы содействия общественной активности "Включайся!" (USAID/ENGAGE), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), который реализуется Pact в Украине. Полевой этап проводился компанией Info Sapiens в декабре 2020 - январе 2021 года среди 2040 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).