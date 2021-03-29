Ставлення українців до реформ: лише позитивні наслідки бачать 1% громадян

Половина українців (52%) зазначили, що вони встигли відчути наслідки реформ, але ставляться до них переважно негативно. Лише 1% громадян відчувають позитивні наслідки реформ.

За даними опитування, частка тих, хто мав лише негативний досвід, становить 28,4%. Як позитивні, так і негативні результати відчули 23,6% респондентів.

Загалом, українці не очікують побачити плоди реформ найближчим часом. Чверті (27,3%) складно спрогнозувати свої очікування, тоді як приблизно кожен шостий громадянин (16,7%) очікує, що наслідки реформ будуть відчутні за два-три роки.

Першими ознаками незворотності реформ на думку громадян є збільшення достатку їх родин (55,6%), позитивні темпи зростання економіки (49%) та можливість отримувати якісні послуги від держави (37,2%).

Опитування громадського залучення проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні. Польовий етап проводився компанією Info Sapiens у грудні 2020 - січні 2021 року серед 2040 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).