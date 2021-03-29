ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ставлення українців до реформ: лише позитивні наслідки бачать 1% громадян

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 12:47
Ставлення українців до реформ: лише позитивні наслідки бачать 1% громадян Фото: українці негативно ставляться до реформ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Половина українців (52%) зазначили, що вони встигли відчути наслідки реформ, але ставляться до них переважно негативно. Лише 1% громадян відчувають позитивні наслідки реформ.

Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens.

За даними опитування, частка тих, хто мав лише негативний досвід, становить 28,4%. Як позитивні, так і негативні результати відчули 23,6% респондентів.

Загалом, українці не очікують побачити плоди реформ найближчим часом. Чверті (27,3%) складно спрогнозувати свої очікування, тоді як приблизно кожен шостий громадянин (16,7%) очікує, що наслідки реформ будуть відчутні за два-три роки.

Першими ознаками незворотності реформ на думку громадян є збільшення достатку їх родин (55,6%), позитивні темпи зростання економіки (49%) та можливість отримувати якісні послуги від держави (37,2%).

Опитування громадського залучення проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні. Польовий етап проводився компанією Info Sapiens у грудні 2020 - січні 2021 року серед 2040 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Похибка вибірки становить 2,2% (без врахування дизайн-ефекту).

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, в Україні спостерігається невисокий рівень обізнаності громадян з реформами у різних сферах.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців негативно ставляться до будь-яких реформ, але у разі поінформованості щодо конкретної реформи позитивна оцінка зростає до 60%

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство реформи опрос
NEWS
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"