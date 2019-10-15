Отмену моратория на землю поддерживают около 20% украинцев

Две трети граждан Украины (64,4%) на референдуме проголосуют против отмены моратория на купівлю-продажа земли сельскохозяйственного назначения, поддержат отмену моратория 25,1% участников референдума, не определились - 10,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года.

По данным опроса, большинство граждан Украины считают, что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Такого мнения придерживаются 59,3% респондентов. Четверть населения (24,4%) считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные опрошенные не определились с ответом.

Более две трети опрошенных (69,1%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он происходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 16,0%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Если бы в следующее воскресенье проходил референдум относительно введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, то как бы Вы проголосовали?

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформе положительная оценка возрастает до 60%.