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Отменит ли Украина автономный статус Крыма: ответ Минреинтеграции

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 13:49
Отменит ли Украина автономный статус Крыма: ответ Минреинтеграции Фото: отменит ли Украина автономный статус Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

В Минреинтеграции ответили на вопрос, есть ли в планах украинских властей отменить автономный статус Крыма. Ни о какой отмене автономного статуса АРК в плане деоккупации речь не идет.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров".

По его словам, может быть только "усовершенствование" административно-территориального устройства полуострова:

  • создание объединенных территориальных общин,
  • переименование населенных пунктов и тому подобное.

"Мы не говорим об изменении статуса "автономная республика". Изменение этого статуса - это изменение Конституции. Это очень сложная вещь, и я не думаю, что в плане действий по деоккупации Крыма мы могли бы закладывать какие-то обязательства по изменению нашей Конституции", - отметил замминистра.

В Крымском представительстве президента Украины заявили, что сначала необходимо будет проанализировать, как произойдет восстановление украинского контроля над территорией.

"После этого, возможно, будет принято решение государством об изменении статуса этой территории", - подчеркнула первый зампред представительства Дарья Свиридова.

В любом случае, сказала она, окончательное решение об изменении статуса Крыма будет принимать парламент, а не правительство.

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