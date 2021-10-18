Чи скасує Україна автономний статус Криму: відповідь Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції відповіли на питання, чи є в планах української влади скасувати автономний статус Криму. Ні про яке скасування автономного статусу АРК в плані деокупації мова не йде.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі " Деокупація Криму. Як Україна має намір повертати півострів ".

За його словами, може бути тільки "удосконалення" адміністративно-територіального устрою півострова:

створення об'єднаних територіальних громад,

перейменування населених пунктів тощо.

"Ми не говоримо про зміну статусу "автономна республіка". Зміна цього статусу - це зміна Конституції. Це дуже складна річ, і я не думаю, що в плані дій з деокупації Криму ми могли б закладати якісь зобов'язання щодо зміни нашої Конституції", - зазначив заступник міністра.

У Кримському представництві президента України заявили, що спочатку необхідно буде проаналізувати, як відбудеться відновлення українського контролю над територією.

"Після цього, можливо, буде прийнято рішення державою про зміну статусу цієї території", - підкреслила перший заступник голови представництва Дар'я Свиридова.

У будь-якому випадку, сказала вона, остаточне рішення про зміну статусу Криму буде приймати парламент, а не уряд.