"Отмененное событие лучше отмененной жизни": ВОЗ призывает отложить планы на праздники

"Отмененное событие лучше отмененной жизни. Нам необходимо принять "трудные решения", - подчеркнул он.

По его словам, в некоторых случаях это будет означать отмену или же отложение мероприятий.

С соответствующими заявлениями директор ВОЗ выступил после того, как эксперты в области здравоохранения отметили, что сейчас штамм "Омикрон" является доминирующим вариантом в США.

Он также добавил, что теперь есть свидетельства того, что этот вариант "распространяется значительно быстрее, чем "Дельта".