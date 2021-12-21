"Скасована подія краща за скасоване життя": ВООЗ закликає відкласти плани на свята

"Скасована подія краща за скасоване життя. Нам необхідно прийняти "важкі рішення", - наголосив він.

За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.

З відповідними заявами директор ВООЗ виступив після того, як експерти в галузі охорони здоров'я зазначили, що зараз штам "Омікрон" є домінуючим варіантом у США.

Він також додав, що тепер є свідчення того, що цей варіант "поширюється значно швидше, ніж "Дельта".