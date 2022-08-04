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Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья углубит кризис в Украине, - экономист

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 14:31
Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья углубит кризис в Украине, - экономист Фото: отмена возмещения НДС для экспортеров сырья углубит кризис в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Инициатива властей отменить возмещение НДС для экспортеров сырья-необоснованна, и приведет только к ухудшению экономического состояния Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Андрея Новака.

"В условиях войны, когда экономическое положение страны крайне тяжелое, обременять бизнес новыми налогами или инициировать отмену возмещения НДС - это значит углублять экономический кризис и ухудшать ситуацию в стране", - подчеркнул он.

Новак напомнил, что Украина сейчас получает огромную экономическую помощь от партнеров - и прямую финансовую, и освобождения украинских товаров от уплаты таможенных пошлин и создании ЗСТ, и льготное кредитование.

"В таких условиях осуществлять новое обременение экономической деятельности собственного бизнеса - неуместно и необоснованно. Поэтому я считаю, что инициатор такого шага сознательно работает против интересов Украины. И таким человеком должны заняться специальные службы, чтобы выявить его истинную мотивацию", - подчеркнул экономист.

Он также отметил, что стратегически Украина должна стремиться к тому, чтобы на предприятиях формировалось больше продуктов переработки, которые имеют более высокую добавленную стоимость. Однако эти вопросы нужно будет задавать и решать только после полной победы Украины.

"Мы в состоянии войны, и наша экономика сейчас работает на решение оперативных и острых проблем и кризисов. В таких условиях принимать стратегические решения - неправильно. Сейчас наша задача - продавать как можно больше продукции, несмотря на то, какая у нее глубина переработки", - резюмировал Новак.

Как известно, проект "Плана восстановления Украины", подготовленный Национальным советом по восстановлению от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов, а у Украины и без этой инициативы много высоких рисков, которые будут препятствовать восстановлению экономики после победы.

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