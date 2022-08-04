Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини поглибить кризу в Україні, - економіст

Ініціатива влади скасувати відшкодування ПДВ для експортерів сировини – необгрунтована, і призведе тільки до погіршення економічного стану України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Андрія Новака.

"В умовах війни, коли економічний стан країни вкрай важкий, обтяжувати бізнес новими податками або ініціювати скасування відшкодування ПДВ - це значить поглиблювати економічну кризу і погіршувати ситуацію у країні", - підкреслив він.

Новак нагадав, що Україна зараз отримує величезну економічну допомогу від партнерів - і пряму фінансову, і звільнення українських товарів від сплати мита, і створення ЗВТ, і пільгове кредитування.

"В таких умовах здійснювати нове обтяження економічної діяльності власного бізнесу - недоречно і необгрунтовано. Тому я вважаю, що ініціатор такого кроку свідомо працює проти інтересів України. І такою людиною мають зайнятися спеціальні служби, щоб виявити її справжню мотивацію", - наголосив економіст.

Він також зазначив, що стратегічно Україна має прагнути до того, щоб на підприємствах формувалося більше продуктів переробки, які мають вищу додану вартість. Проте ці питання потрібно буде ставити і вирішувати тільки після повної перемоги України.

"Ми у стані війни, і наша економіка зараз працює на вирішення оперативних і найгостріших проблем і криз. В таких умовах ухвалювати стратегічні рішення – неправильно. Зараз наша задача - продавати якомога більше продукції, попри те, яка у неї глибина переробки", - резюмував Новак.

Як відомо, проект "Плану відновлення України", підготовлений Національною радою з відновлення України від наслідків війни, передбачає скасування відшкодування ПДВ експортерам сировини.

Проти цього рішення виступили українські бізнес-асоціації: на їхнє переконання, це дуже негативний сигнал для інвесторів, а в України і без цієї ініціативи багато високих ризиків, які перешкоджатимуть відновленню економіки після перемоги.