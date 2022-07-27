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Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья ухудшит состояние экономики, - эксперт

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Среда 27 июля 2022 14:14
Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья ухудшит состояние экономики, - эксперт Фото: отмена возмещения НДС для экспортеров сырья ухудшит состояние экономики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья, которое инициирует Налоговый комитет Верховной рады, не решит никаких вопросов, но станет дополнительным ударом для украинского бизнеса и экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

"Эта идея не нова, она преследует цель дестимулировать экспорт сырья, и наконец заняться переработкой. Но такое решение нельзя принять просто взмахом руки - ведь в результате экспортеры будут вынуждены продавать свою продукцию дешевле, что приведет к убыткам, а перерабатывающая отрасль так и не заработает", - пояснил он.

Он напомнил: Украина является мировым игроком, и продукция нашего экспорта востребована за рубежом - шанс для страны получить больше валютных поступлений и усилить свою роль. Поэтому принятие такого решения приведет только к росту проблем в экономике, но не решит никаких задач, которые якобы ставит перед собой власть.

"Бесспорно, мы должны развивать перерабатывающую отрасль. Давайте стимулировать ее развитие! В нынешних условиях отмена возмещения НДС для экспортеров сырья станет очень болезненным ударом для украинского бизнеса, который уже и так не знает, работать ему или нет. А соответственно - и ударом для экономики", - резюмировал Кушнирук.

Как известно, проект "Плана восстановления Украины", подготовленный Национальным советом по восстановлению от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов, а у Украины пока и без этой инициативы много высоких рисков, которые будут препятствовать восстановлению экономики после победы.

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