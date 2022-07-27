Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини погіршить стан економіки, - експерт

Скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини, яке ініціює Податковий комітет Верховної ради, не вирішить жодних питань, але стане додатковим ударом для українського бізнесу та економіки.

"Ця ідея не нова, вона переслідує ціль дестимулювати експорт сировини, і нарешті зайнятися переробкою. Але таке рішення не можна ухвалити просто помахом руки - адже в результаті експортери будуть змушені продавати свою продукцію дешевше, що призведе до збитків, а переробна галузь так і не запрацює", - пояснив він.

Він нагадав: Україна є світовим гравцем, і продукція нашого експорту затребувана за кордоном - шанс для країни отримати більше валютних надходжень та посилити свою роль. Тому ухвалення такого рішення призведе тільки до росту проблем в економіці, але не вирішить жодних завдань, які начебто ставить перед собою влада.

"Безперечно, ми маємо розвивати переробну галузь. Тож давайте стимулювати її розвиток! У нинішніх умовах скасування відшкодування ПДВ для експортерів сировини стане дуже болючим ударом для українського бізнесу, який вже й так не знає, працювати йому чи ні. А відповідно - і ударом для економіки", - резюмував Кушнірук.

Як відомо, проект "Плану відновлення України", підготовлений Національною радою з відновлення України від наслідків війни, передбачає скасування відшкодування ПДВ експортерам сировини.

Проти цього рішення виступили українські бізнес-асоціації: на їхнє переконання, це дуже негативний сигнал для інвесторів, а в України наразі і без цієї ініціативи багато високих ризиків, які перешкоджатимуть відновленню економіки після перемоги.