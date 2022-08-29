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Отмена остановки столичного транспорта во время тревоги: Кличко ответил на петицию

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Киев, Понедельник 29 августа 2022 12:44
Отмена остановки столичного транспорта во время тревоги: Кличко ответил на петицию Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что норма об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги принималась с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице. Поэтому ее пересмотр возможет при условии поступления рекомендаций от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию, опубликованную на сайте КГГА.

"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице, а значит, будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка производятся на постоянной основе", - заявил Кличко.

Он также напомнил, что прекращение работы транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку по ее завершении они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными.

Ранее сообщалось, что в Киеве общественный транспорт останавливается во время воздушных тревог.

Кроме того, транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию об отмене решения об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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Киев Война России против Украины Виталий Кличко
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