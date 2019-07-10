Отмена моратория на вывоз леса уничтожит деревообрабатывающую отрасль, - Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко убежден, что отмена моратория на вывоз леса уничтожит украинскую деревообрабатывающую отрасль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу РПЛ.

"Представитель офиса Зеленского сказал о том, что надо отменить мораторий на вывоз из Украины леса, потому что, мол, этот мораторий не работает. А на самом деле причина для отмены моратория – это обещание ЕС дать очередную так называемую "помощь" – кредит на 500 млн евро с процентами, который нужно возвращать. Цена этого кредита – закрытие сотен новых предприятий, которые были созданы в Украине за 2 года действия моратория. Фактически, это уничтожение украинской деревообрабатывающей и мебельной промышленности, десятки тысяч людей останутся без работы и зарплаты, продолжится варварская вырубка леса от Карпат до Сумщины. Зато новая власть отчитается, что взяла кредит в Еврокомиссии", – возмутился лидер Радикальной партии.

Народный депутат отметил, что новая власть должна искать пути развития экономики Украины, а не продолжать экспортно-сырьевую политику.

"Пока наша экономика в таком состоянии, мы не можем обойтись без поддержки МВФ. Но эта поддержка очень дорого стоит Украине. Это как сыр в мышеловке: нам дают кредит, а в обмен забирают землю, вырубают и вывозят лес и оставляют украинцев без работы. Как следствие, больше двух миллионов наших людей работает в Польше и других странах. А кто же будет поднимать украинскую экономику? Поэтому надо радикально менять экономическую политику, пересматривать условия сотрудничества с ЕС и МВФ исключительно на условиях, которые отвечают национальным интересам Украины и способствуют восстановлению экономики", – отметил Ляшко.

Неприемлемыми для команды РПЛ являются не только намерения отменить мораторий на вывоз леса, но и открыть рынок земли. Ляшко отметил, что много европейских стран, которые отказались от моратория на продажу земли, теперь жалеют.

"Еще одно условие предоставления этого кредита – это открытие рынка земель. И Зеленский подтвердил, что ставит перед собой такую задачу. Понимает ли президент, что ни один украинский селянин землю не купит, когда начнут продавать землю? Иностранцы возьмут кредиты в своих банках под 0,5% годовых на приобретение украинской земли, а украинский фермер и под 25% не возьмет. В результате вся земля будет, как в Прибалтике – вся земля скуплена шведами и финнами. Я лично говорил с литовцами и с латышами. Они говорят: "Остановитесь и не повторяйте наших ошибок с продажей земли", – подытожил Ляшко.