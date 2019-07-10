Скасування мораторію на вивіз лісу знищить деревообробну галузь, - Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що скасування мораторію на вивіз лісу знищить українську деревообробну галузь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

"Представник офісу Зеленського сказав про те, що треба скасувати мораторій на вивезення з України лісу, бо мовляв цей мораторій не працює. А насправді причина для скасування мораторію – це обіцянка ЄС дати чергову так звану "допомогу" – кредит на 500 млн євро з процентами, який треба повертати. Ціна цього кредиту – закриття сотень нових підприємств, які були створені в Україні за 2 роки дії мораторію. Фактично, це знищення української деревообробної і меблевої промисловості, десятки тисяч людей залишаться без роботи і зарплати, продовжиться варварська вирубка лісу від Карпат до Сумщини. Зате нова влада прозвітує, що взяла кредит у Єврокомісії", – обурився лідер Радикальної партії.

Народний депутат наголосив на тому, що нова влада повинна шукати шляхи розвитку економіки України, а не продовжувати експортно-сировинну політику.

"Поки наша економіка у такому стані, ми не можемо обійтись без підтримки МВФ. Але ця підтримка надзвичайно дорого коштує Україні. Це як сир у мишоловці: нам дають кредит, а в обмін забирають землю, вирубують та вивозять ліс і залишають українців без роботи. Як наслідок, більше двох мільйонів наших людей працює в Польщі та інших країнах. А хто ж підійматиме українську економіку? Тому треба радикально змінювати економічну політику, переглядати умови співпраці з ЄС і МВФ виключно на умовах, які відповідають національним інтересам України та сприяють відновленню економіки", – зазначив Ляшко.

Неприйнятними для команди РПЛ є не тільки наміри скасувати мораторій на вивіз лісу, а й відкрити ринок землі. Ляшко зазначив, що багато європейських країн, які відмовились від мораторію на продаж землі, тепер шкодують.

"Ще одна умова надання цього кредиту – це відкриття ринку земель. І Зеленський підтвердив, що ставить перед собою таке завдання. Чи розуміє президент, що жоден український селянин землі не купить, коли почнуть продавати землю? Іноземці візьмуть кредити в своїх банках під 0,5% річних на придбання української землі, а український фермер і під 25% не візьме. В результаті вся земля буде, як у Прибалтиці – вся земля скуплена шведами і фінами. Я особисто говорив з литовцями і з латвійцями. Вони кажуть: "Зупиніться і не повторюйте наших помилок з продажем землі", – підсумував Ляшко.