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Отмена массовых мероприятий и масочный режим: Литва усилила карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Литвы повторно объявило общенациональный карантин в стране из-за распространения COVID-19. Он будет действовать как минимум три недели.

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Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, люди вновь должны будут постоянно находиться в санитарных масках в общественных местах. Все массовые мероприятия отменяются. Музеи, театры, кинотеатры, другие учреждения культуры закрываются.

Кроме того, кафе и рестораны могут работать только на вынос, а магазины и предприятия услуг смогут допускать клиентов из расчета один человек на 10 кв.м. Также запрещается собираться группами более пяти человек, исключение только для членов одной семьи.

Отмечается, что с начала вспышки заболевания в стране установили 20,7 тысяч инфицированных коронавирусом. Из них 192 человека умерли, и еще 5454 выздоровели.

Напомним, в начале октября премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауна в стране.

Кроме того, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

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