Отмена "маржи Холодова" позволила в мае выполнить план поступлений от акцизного налога

Фото: Андрей Холодов (Виталий Носач, РБК-Украина)

План поступлений в бюджет перевыполнен на 1,1 млрд грн

В мае 2020 года план поступлений в бюджет по акцизному налогу перевыполнен на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном путем поступлений налога с табачных изделий.

Об этом информирует Министерство финансов со ссылкой на статистику Государственной казначейской службы.

Следует отметить, что выполнить план удалось впервые за последние 8 месяцев, - с октября прошлого года, когда была принята поправка №8 к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" №1049, более известную как "маржа Холодова".

Напомним, скандал вокруг законопроекта начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов было принято поправку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет.

В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Сообщалось, что принятие "маржи Холодова" привело к полномасштабному кризису на рынке табачных изделий в ноябре-декабре 2019 года.

Так, компания "Бритиш Американ Тобакко Украина" в ноябре 2019 г. была вынуждена остановить производство на своей табачной фабрике в Прилуках. Другой крупный производитель "Джи ти Ай Украина" отозвал акцизные марки на 350 млн грн. А в компании "Филип Моррис Украина" заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправке.

Общие потери госбюджета от "маржи Холодова" в ноябре-декабре 2019 года оцениваются в 2,5 млрд грн.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский ветировал документ.

В свою очередь, как писало РБК-Украина, Андрей Холодов 1 июня инициировал создание в Верховной Раде ВСК для расследования уклонения от уплаты налогов на табачном рынке.

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Автор: РБК-Украина