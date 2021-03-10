Скасування паперових трудових: закон частково набрав чинності

В Україні скасують паперові трудові книжки . Відповідний закон у середу, 10 березня, частково набрав чинності.

Сьогодні закон був опублікований у виданні "Голос України".

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування, однак з сьогоднішнього дня чинності набрала та частина документа, в якій прописані доручення Кабінету міністрів щодо реалізації закону.

Кабміну доручили протягом трьох місяців з дня опублікування документа забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з документом.

Також уряд має забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.

Варто відзначити, що уряд повинен буде щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну раду про стан виконання документа.

Із закону випливає, що протягом 5 років буде перехідний період для включення до Держреєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.

Протягом же цього періоду українці зможуть використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.