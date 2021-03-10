Скасування паперових трудових: закон частково набрав чинності
В Україні скасують паперові трудові книжки. Відповідний закон у середу, 10 березня, частково набрав чинності.
Сьогодні закон був опублікований у виданні "Голос України".
Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування, однак з сьогоднішнього дня чинності набрала та частина документа, в якій прописані доручення Кабінету міністрів щодо реалізації закону.
Кабміну доручили протягом трьох місяців з дня опублікування документа забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з документом.
Також уряд має забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.
Варто відзначити, що уряд повинен буде щорічно, починаючи з 2021 року, інформувати Верховну раду про стан виконання документа.
Із закону випливає, що протягом 5 років буде перехідний період для включення до Держреєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.
Протягом же цього періоду українці зможуть використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.
Нагадаємо, цей закон Верховна рада у другому читанні схвалила на початку лютого.
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві соціальної політики заявили, що дані в електронні трудові книжки внесуть за п'ять років.