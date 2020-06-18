Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса

Кабинет министров продлил карантин до 31 июля из-за роста суточной заболеваемости COVID-19. Эпидемия в Украине за последнюю неделю "бьет" все новые и новые антирекорды – как по количеству случаев инфицирования коронавирусом, так и по числу погибших от него.

Начиная с 11 июня, в стране ежедневно диагностируют около 700 новых больных. Ранее этот показатель не превышал отметку в 600.

Позавчера, 16 июня, заражение выявили у 758 человек, для 31 – коронавирусная болезнь оказалась летальной.

Власти связывают этот скачок с тем, что украинцы стали все чаще игнорировать противоэпидемические меры, путая смягчение карантина с его полной отменой.

Недооценили угрозу

Понимая социально-экономические последствия затяжного карантина, в мае правительство решило пошагово снимать противоэпидемические ограничения в тех регионах, где это позволяет эпидемситуация.

Местная власть, следя за распространением вируса, вправе решать, переходить ли к следующему этапу ослабления, или нет.

В городах вновь запустили общественный транспорт. В большинстве областей возобновилась работа предприятий, открылись магазины и летние террасы ресторанов.

Украинцы, уставшие отсиживаться по домам, стали возвращаться к докарантинному ритму жизни. Но некоторые расценили эти смягчения как признак того, что угроза коронавируса миновала. В супермаркетах можно встретить все больше людей, которые надевают маску только когда проходят мимо охраны.

"Свое влияние оказывает и погода – когда на улице солнце, сложно усидеть дома и удержаться от привычного в эту пору отдыха на пляже или где-то еще в компании. Кроме того, многие теряют веру в существование и угрозу COVID-19", – пояснил РБК-Украина доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии им. Шупика Федор Лапий.

По его словам, эффективные карантинные мероприятия привели к тому, что нет огромного количества больных. Инфекционист говорит, что из-за этого люди ведутся на разные фейковые сообщения о том, что коронавирусная болезнь – это не проблема и ее случаи практически не встречаются.

Он подчеркнул, что вирус никуда не отступил. Люди продолжат болеть до тех пор, пока не будет вакцины, или же пока не сформируется коллективный иммунитет. При условии, что вирус не будет мутировать, уточнил инфекционист.

Из анализа Киевской школы экономики следует, что рост заболеваемости COVID-19 начался еще месяц назад, то есть как раз после первых ослаблений карантина. Президент КШЭ, экс-министр экономики Тимофей Милованов подчеркнул, что Минздрав предоставляет информацию о количестве случаев не по дате тестирования, а по дате получения результатов.

"Это значит, что если человека протестовали 15 июня, а положительные результаты тестирования поступили 20 июня, то в статистике Минздрава этот случай будет отображен за 20 июня. Почему это важно? Потому что рост заболеваемости начинается раньше, чем это проявляется и отражается в официальной статистике", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") считает, что последняя статистика по COVID-19 – результат того, что украинцы стали пренебрегать средствами защиты и социальной дистанцией. К тому же нарушают карантин и некоторые общественные заведения.

"К сожалению, у граждан не срабатывает чувство ответственности. За последний месяц я посетил Херсонскую и Одесскую области. Например, на рынке в Херсоне, где эпидемситуация лучше чем в Одессе, все носят маски и придерживаются карантинных правил. Тогда как в Одессе, зайдя на Привоз, складывается впечатление, что пандемии и вовсе сегодня в стране нет", – отметил парламентарий в комментарии изданию.

В Госпродпотребслужбе, которая следит за тем, как предприятия и заведения соблюдают карантинные меры, рассказали, что с 12 мая по 15 июня провели более 60 тысяч проверок. И на каждом 5-6 объекте служба обнаружила нарушения. В большинстве своем это объекты торговли продовольственными товарами и заведения общественного питания.

"Только за последнюю неделю с 8 по 15 июня было проведено 10314 мероприятий надзора (контроля). На 1808 объектах установлены нарушения – то есть на каждом шестом. В 649 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 391 – органы Национальной полиции", – сказали РБК-Украина в этом ведомстве.

Меры реагирования

Чтобы сдержать размах эпидемии в стране, 17 июня правительство разрешило местной власти ужесточать карантин, отталкиваясь от нескольких критериев.

Первый – загрузка коек в больницах превышает 50%. Второй – динамика роста инфицирования больше чем 8 случаев на 100 тысяч населения.

Третий – в течение последних семи дней было проведено меньше 24 ПЦР и ИФА-тестов на 100 тысяч населения. Четвертый – у более 11% тестируемых подтверждается COVID-19.

Регионы, подпадающие под одно из этих условий, вправе запрещать массовые мероприятия, ограничивать работу общественных заведений и общественного транспорта, включая метрополитен.

Кроме того, в Кабмине решили усилить контроль за соблюдением карантина для рынков, магазинов, парикмахерских и прочих общественных заведений.

Результаты этих проверок позволят властям планировать дальнейшую реакцию на распространение коронавирусной болезни, пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы в первую очередь акцентировали внимание на том, чтобы субъекты хозяйствования создали условия для соблюдения людьми противоэпидемических мероприятий. Ведь, если не будет контроля на входе в супермаркет за количеством посетителей, одновременно находящихся внутри, и наличием у них масок, люди будут приходить и формировать скопления", – объяснил РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Гоструду проводить тщательный контроль на производствах с более чем 250 сотрудникам.

Также в городах должны запустить больше поездов метро и изменить график движения общественного транспорта, чтобы избежать скопления пассажиров.

"Когда мы обсуждали ослабление противоэпидемических мероприятий, и перевозчики, и мэры городов утверждали, что они выпустят максимальное количество подвижного состава на маршруты. На самом деле, этого не произошло. Мы это видим и в случае метрополитена в Киеве, и в случае пригородных электричек рядом со столицей. Они часто забиты пассажирами, предприятия не изменили графики, а потому и "час пик" остался", – сказал главный санитарный врач.

Пока в Кабмине намерены реагировать на последний рост в рамках адаптивного карантина, не вводя жесткие ограничения для всех областей.

Но если негативная тенденция будет наблюдаться во всех или большинстве регионов, тогда уже центральная власть усилит ограничения на общегосударственном уровне, объяснил глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий.

"Возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть. Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации Минздрава о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", – отметил Виктор Ляшко.

Но такой риск нельзя исключать. Упомянутый выше анализ Киевской школы экономики показывает: если темпы роста заболеваемости сохранятся, то через две недели в Украине будет в среднем более тысячи заболевших в день. А в течение месяца – 1,5 тысячи. Но в официальной статистике эти данные могут появиться с недельным опозданием.