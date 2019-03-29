В отличие от власти Ляшко инициирует эффективный формат защиты Украины, - эксперт

Минский процесс, Будапештский меморандум и Нормандский формат фактически законсервировали ситуацию с аннексированным Крымом и оккупированным Донбассом. Такую точку зрения высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя озвученную лидером Радикальной партии Олегом Ляшко инициативу отказа Украины от обязательств Будапештского меморандума по ядерному разоружению.

По словам Карасева, совершенно не факт, что в ближайшее время эту ситуацию можно будет активизировать в позитивном для Украины направлении.

«Если страны-гаранты по Будапештскому меморандуму не выполняют свои обязательства и обещания, тогда Украина должна самостоятельно искать выход из тупика. Выйти можно путем выхода из этого соглашения, которое принималось в ответ на отказ Украины от ядерного оружия. Такие действия Украины позволят взбодрить наших западных партнеров, а также Россию и Китай. Это принципиально изменит ситуацию если Украина откажется от обязательств, которые были связаны с ядерным разоружением. Так что Ляшко озвучил очень правильный и хороший месседж для того, чтобы вернуть западных партнеров к выполнению своих гарантий сохранения территориальной целостности Украины и обеспечения государственной неприкосновенности», - полагает Карасев.

Политолог отметил, что действующая власть не способна совершить столь решительный шаг, так как сама является непосредственным инициатором заведомо тупиковой, проигрышной для страны ситуации.

«Нынешняя власть была и остается участником Минского формата. Именно по ее инициативе запускались Минский процесс и Нормандский формат. Власть стала волей-неволей заложником неэффективности этого формата. Кто сегодня признает, что изначально эта инициатива была обречена на провал и замораживание ситуации на долгие годы? Никто! В отличие от представителей действующей государственной элиты, Олег Ляшко не зависим от запада. И уже долгое время лидер Радикальной партии последовательно отстаивает свою позицию необходимости решительных действий по обеспечению эффективной защиты страны», - резюмировал Карасев.

28 марта 2019 года в интервью телеканалу ICTV Олег Ляшко заявил о инициативе Радикальной партии о незамедлительном созыве международной конференции со странами-подписантами Будапештского меморандума, в ходе которой Украине нужно либо пересмотреть условия соглашения, либо выйти из него.

«Когда ми ратифицировали в 1994 году сдачу ядерного оружия, в законе о ратификации была оговорка: «Отказ от оружия, пока действует Будапештский меморандум». Сегодня Будапештский меморандум не действует! Это означает, что мы вышли фактически из всех соглашений и сняли с себя обязательства по ядерному разоружению. Должны ли мы воспользоваться такой возможностью? Я считаю, что мы не должны от нее отказываться и всегда держать в кармане запасной козырь, а не надеяться, что кто-то нас защитит. Когда российское оружие пришло в Крым, где были американцы? Почему американцы свой флот не ввели и не сказали, что мы являемся гарантами независимости Украины? Это была бы игра нервов. Ни Россия, ни Америка не пошли бы на ядерный конфликт. Однако Крым остался бы подконтрольным Украине», - акцентировал Ляшко.