ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ляшко готов договариваться с Путиным ради восстановления мира

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 13:06
Ляшко готов договариваться с Путиным ради восстановления мира
Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко готов договариваться Путиным без посредников

Лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Олег Ляшко для восстановления мира и возвращения территорий готов договариваться с президентом России Владимиром Путиным напрямую, без посредников. Об этом Ляшко заявил в программе "Интервью с кандидатом. О главном" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Порошенко рассказывает, что нельзя вести переговоры с Путиным. Большой дипломат, а 1,5 года с Путиным переговоры не ведет. А я готов с Путиным, с Трампом, с кем угодно вести переговоры ради того, чтобы вернуть территории и восстановить мир. Я готов сесть и разговаривать с Путиным на понятном ему языке, я знаю русский, мне переводчиков и посредников не надо. Эффективнивней это делать без них, потому что у каждого посредника свой интерес и не понятно, есть ли там украинский интерес", - отметил народный депутат.

Ляшко отметил, что в переговорах будет жестко отстаивать национальные интересы.

"Я не сдам ни одного метра и ни одного дюйма национальных интересов. Никаких автономий, никакого внешнего контроля, никаких марионеток, на руках которых кровь. Для этого надо жестко отстаивать свои интересы. Они же видят, когда ты готов прогнуться, продемонстрировать гибкость своей спины", - сказал Ляшко. 

По его мнение, для результата нужно стальные нервы демонстрировать. Такоже Ляшко выразил личное отношение к Путину.

"Путин сделал огромную стратегическую ошибку. Может мне тяжелее будет с ним переговоры вести, но я, все-таки, скажу, что Путин самый большой лузер, которого я видел в жизни. Он сделал то, чего не сделал Гитлер. Поссорил украинский и русский народы. Если бы я был на месте Путина, я бы сам отдал Крым украинцам, чтобы только жить с ними в дружбе и добре. А он за кусочек земли поссорил нас навеки", - подчеркнул политик.

 

Зеленский идет в президенты на деньги "друзей" Портнова-Януковича, - журналист Украинцы оценили шансы кандидатов выйти во второй тур выборов
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Олег ЛяшкоВладимир Путинвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь