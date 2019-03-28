Ляшко готов договариваться с Путиным ради восстановления мира

Фото: Олег Ляшко (РБК-Украина)

Ляшко готов договариваться Путиным без посредников

Лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Олег Ляшко для восстановления мира и возвращения территорий готов договариваться с президентом России Владимиром Путиным напрямую, без посредников. Об этом Ляшко заявил в программе "Интервью с кандидатом. О главном" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Порошенко рассказывает, что нельзя вести переговоры с Путиным. Большой дипломат, а 1,5 года с Путиным переговоры не ведет. А я готов с Путиным, с Трампом, с кем угодно вести переговоры ради того, чтобы вернуть территории и восстановить мир. Я готов сесть и разговаривать с Путиным на понятном ему языке, я знаю русский, мне переводчиков и посредников не надо. Эффективнивней это делать без них, потому что у каждого посредника свой интерес и не понятно, есть ли там украинский интерес", - отметил народный депутат.

Ляшко отметил, что в переговорах будет жестко отстаивать национальные интересы.

"Я не сдам ни одного метра и ни одного дюйма национальных интересов. Никаких автономий, никакого внешнего контроля, никаких марионеток, на руках которых кровь. Для этого надо жестко отстаивать свои интересы. Они же видят, когда ты готов прогнуться, продемонстрировать гибкость своей спины", - сказал Ляшко.

По его мнение, для результата нужно стальные нервы демонстрировать. Такоже Ляшко выразил личное отношение к Путину.

"Путин сделал огромную стратегическую ошибку. Может мне тяжелее будет с ним переговоры вести, но я, все-таки, скажу, что Путин самый большой лузер, которого я видел в жизни. Он сделал то, чего не сделал Гитлер. Поссорил украинский и русский народы. Если бы я был на месте Путина, я бы сам отдал Крым украинцам, чтобы только жить с ними в дружбе и добре. А он за кусочек земли поссорил нас навеки", - подчеркнул политик.