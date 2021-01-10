В отличие от Трампа: Майк Пенс придет на инаугурацию Байдена

Вице-президент США Майк Пенс решил прийти на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. В то же время действующий президент Дональд Трамп посетить мероприятие отказался.

Об этом сообщает NBC.

Сам Байден ранее заявлял, что хотел бы, чтобы на его инаугурации присутствовал Майк Пенс.

Байден должен вступить на должность президента США 20 января 2021 года.

К слову, президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

Напомним, 7 января американский Конгресс утвердил победу бывшего вице-президента США Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Байден набрал почти 81,3 млн голосов американцев против 74,2 млн у Трампа.