На відміну від Трампа: Майк Пенс прийде на інавгурацію Байдена

Віце-президент США Майк Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена. Водночас чинний президент Дональд Трамп відвідати подію відмовився.

Про це повідомляє NBC.

Сам Байден раніше заявляв, що хотів би, аби на його інавгурації був присутній Майк Пенс.

Байден має вступити на посаду президента США 20 січня 2021 року.

До слова, президент США Дональд Трамп не буде присутнім на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

Нагадаємо, 7 січня американський Конгрес затвердив перемогу колишнього віце-президента США Джо Байдена на президентських виборах, які відбулися 3 листопада 2020 року. Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців проти 74,2 млн у Трампа.