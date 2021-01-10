ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На відміну від Трампа: Майк Пенс прийде на інавгурацію Байдена

Автор: Даша Харченко

Віце-президент США Майк Пенс вирішив прийти на інавгурацію обраного президента Джо Байдена. Водночас чинний президент Дональд Трамп відвідати подію відмовився.

Про це повідомляє NBC.

Сам Байден раніше заявляв, що хотів би, аби на його інавгурації був присутній Майк Пенс.

Байден має вступити на посаду президента США 20 січня 2021 року.

Популярні новини

До слова, президент США Дональд Трамп не буде присутнім на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

Нагадаємо, 7 січня американський Конгрес затвердив перемогу колишнього віце-президента США Джо Байдена на президентських виборах, які відбулися 3 листопада 2020 року. Байден набрав майже 81,3 млн голосів американців проти 74,2 млн у Трампа.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденМайк Пенс