В отличие от "Дюссельдорф+" законность "Роттердам+" признана судами, - эксперт

Законность формулы ценообразования "Роттердам+" признана судами, и попытки оспорить это политический пиар и правовой нигилизм. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским СМИ.

"Экономики я там абсолютно не вижу. Уже дважды сегодняшний представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус пытался в судах оспорить формулу "Роттердам+", но дважды его затея проваливалась. Он не смог привести никаких обоснований, почему формула незаконная. Он проиграл все инстанции. Соответственно, суд автоматически признал формулу законной. Если бы там были экономические изъяны, они бы легли в основу юридических изъянов", - заявил эксперт.

Он напомнил, что, если бы формула была экономически необоснованной, то суд бы ее отменил. В качестве примера он привел формулу, по которой рассчитывалась цена газа – "Дюссельдорф+".

"Я доказывал ее экономическую необоснованность, мы проводили следственно-экономические экспертизы. Там целая история была, три года судились. Если бы так называемая формула "Роттердам+" (а на самом деле этот мем придумал Герус и его информационно раскачал) была экономически необоснованной, то суд бы на основании судебно-экономической экспертизы ее отменил. Если суд ее не отметил, то экономической необоснованности там не было", - говорит эксперт.

По его мнению, позиция представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, который несколько лет борется с формулой – "политический заказ".

"Бенефициарами этой формулы были не только тепловые электростанции ДТЭК, как это тот же Герус пытался представить. Точно так же по этой формуле формировались тарифы для производства электроэнергии и для государственного "Центрэнерго", и для частных компаний тепловой генерации - "Донбассэнерго", и более мелкие ТЭС, которые работают на угле. Но почему-то о них Герус не говорил. Он исключительно концентрировался на критике корпорации ДТЭК и ее акционера Ахметова. И даже после того, как он проиграл все суды, он продолжал утверждать, что эта формула незаконная. А это неуважение к верховенству права. И следствие этого неуважение - правовой нигилизм", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 1 июля 2019 года с внедрением рынка электроэнергии формула "Роттердам+" автоматически перестала действовать. Тем не менее, расследование НАБУ по поводу законности этой формулы продолжается. Как заявила адвокат НКРЭКУ Ирина Одинец, выводы НАБУ о незаконности формулы базируются только на факте знакомства членов комиссии с сотрудниками ДТЭК.