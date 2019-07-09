На відміну від "Дюссельдорф+" законність "Роттердам+" визнана судами, - експерт

Законність формули ціноутворення "Роттердам+" визнана судами, і спроби оскаржити це політичний піар і правовий нігілізм. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським ЗМІ.

"Економіки я там абсолютно не бачу. Вже двічі сьогоднішній представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус намагався оскаржити в судах формулу "Роттердам+", але двічі його затія провалювалася. Він не зміг навести жодних обґрунтувань, чому формула незаконна. Він програв усі інстанції. Відповідно, суд автоматично визнав формулу законною. Якби там були економічні вади, вони б лягли в основу юридичних вад", - заявив експерт.

Він нагадав, що, якби формула була економічно необґрунтованою, то суд її би скасував. В якості прикладу він навів формулу, за якою розраховується ціна газу – "Дюссельдорф+".

"Я доводив її економічну необґрунтованість, ми проводили слідчо-економічні експертизи. Там ціла історія була, три роки судилися. Якби так звана формула "Роттердам+" (а насправді цей мем придумав Герус та його інформаційно розгойдав) була економічно необґрунтованою, то суд на підставі судово-економічної експертизи її скасував би. Якщо суд її не зазначив, економічної необґрунтованості там не було", - говорить експерт.

На його думку, позиція представника президента в Кабміні Андрія Геруса, який кілька років бореться з формулою – "політичне замовлення".

"Бенефіціарами цієї формули були не тільки теплові електростанції ДТЕК, як це той же Герус намагався представити. Точно так само за цією формулою формувалися тарифи для виробництва електроенергії та для державного "Центренерго", і для приватних компаній теплової генерації - "Донбасенерго", і більш дрібні ТЕС, які працюють на вугіллі. Але чомусь про них Герус не говорив. Він виключно зосередився на критиці корпорації ДТЕК та її акціонера Ахметова. І навіть після того, як він програв усі суди, він продовжував стверджувати, що ця формула незаконна. А це неповага до верховенства права. І наслідок цієї неповаги - правовий нігілізм", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, 1 липня 2019 року із впровадженням ринку електроенергії формула "Роттердам+" перестала діяти автоматично. Тим не менш, розслідування НАБУ щодо законності цієї формули триває. Як заявила адвокат НКРЕКП Ірина Одинець, висновки НАБУ про незаконність формули базуються тільки на факті ознайомлення членів комісії з співробітниками ДТЕК.