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Откуда берутся новые штаммы коронавируса и почему ответственность за это на людях

Новина українською →
Суббота 29 января 2022 08:00
Откуда берутся новые штаммы коронавируса и почему ответственность за это на людях Фото: откуда берутся новые штаммы коронавирус и почему ответственность за это на людях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Почти два года назад, 11 марта 2020 года ВОЗ признала вспышку заболевания коронавируса - пандемией. Мы пережили появление новых штаммов болезни, однако мутация COVID-19 лежит именно на нашей совести и безответственности.

О том откуда берутся новые штаммы коронавируса - в материале РБК-Украина.

Почему вирусы мутируют?

Для заболеваний мутация - это не что иное, как обычный способ выживания в среде. Однако и не всегда это происходит на пользу заболеванию, иногда они же могут и умереть из-за этого. Касаемо коронавируса - его мутации возникали именно там, где хуже проходила кампания по вакцинации. Например, "Дельта" возникла в Индии, а "Омикрон" в Южной Африке.

Заболевания меняют свою структуру именно там, где у населения нет нужного для борьбы иммунитета.

По словам главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко, появление новых штаммов возможно из-за неравномерного распределения вакцин. В то же время об этом же говорили и в ВОЗ.

"Основная масса новых штаммов появляется в странах с низким уровнем дохода и низким охватом вакцинации", – отметил Ляшко.

Для репликации вирусы вводят свой генетический материал в клетку хозяина. Во время этого процесса может возникнуть ошибка, которая и приводит к изменениям в генетическом материале заболевания.

Так почему же люди виноваты в появлении новых штаммов?

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что именно низкий уровень вакцинации и неравномерное распределение препаратов являются причиной появления новых штаммов.

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" и "Омикрон" отражают то, что частично из-за низкого уровня вакцинации мы создали идеальные условия для появления вариантов вируса", - заявили в ВОЗ.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Рутерриша, именно неравномерное распределение вакцин между богатыми и бедными странами приводит не только к мутациям заболевания, но и к большему числу жертв среди людей и продолжению экономического спада.

А что же дальше?

Эпидемиолог инфекционных заболеваний Бостонского университета Леонардо Мартине считает, что быстрое распространение "Омикрона", а именно его высокая заразность может привести к появлению еще большего количества мутаций.

"Легкость, с которой он распространяется, увеличивает вероятность того, что вирус сохранится среди людей с ослабленной иммунной системой, что дает ему больше времени для развития мощных мутаций", - отмечают ученые.

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