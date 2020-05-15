Открывать ТРЦ опасно: в Киеве назвали причину

Открытие торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Киеве во время карантина пока не актуально. Причиной является то, что в них сложно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Анатолий Мондриевский в эфире "Украина 24".

Вместе с тем, Мондриевский сказал, что ТРЦ откроют, но со временем.

"Они (ТРЦ, - ред.) пока не открываются, мы следим за уровнем заболеваемости… и динамика нам пока говорит о том, что открытие ТРЦ, где пока невозможно обеспечить пребывание по нормам необходимого количества людей, может быть дополнительной опасностью", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Киев планирует восстановить работу транспорта в обычном режиме в рамках ослабления карантина после 22 мая. При этом восстановление будет происходить постепенно. Кроме того, Киев просил правительство открыть метро 25 мая, но министры выступают против.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для работы бизнеса после смягчения карантина в Украине. В частности, необходимо придерживаться масочного режима и социального дистанцирования.