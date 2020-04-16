Не открывать окна и пить больше жидкости: киевлянами рассказали, что делать из-за дыма в воздухе

Дым в Киеве зафиксирован из-за пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Столичные власти призывают киевлян не выходить на улицу, при этом отмечают, что радиационный фон находится в пределах нормы, подробнее о том, что делать из-за гари в воздухе - в материале РБК-Украина.

Закрыть окна и увлажнять воздух: рекомендации от КГГА

Из-за дыма в Киеве столичные власти рекомендуют жителям города ограничить пребывание на улице, не открывать окна (особенно ночью и рано утром), а при открытии форточки завешивать ее влажной тканью. Также киевлянам рекомендуют использовать кондиционеры и очистители воздуха, делать влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Кроме того, специалисты рекомендуют пить до 3 литров подсоленой и минеральной воды, кисло-молочные напитки, соки, кислородно-белковые коктейли.

А в случае одышка, кашля или бессонницы рекомендуется обратиться к врачу.

Радиационный фон в Киеве в пределах нормы

Вечером 16 апреля в КГГА сообщили о зафиксированных продуктах горения в воздухе. Причиной появления дыма в Киеве назвали пожары в Чернобыле и в Житомирской области. Вместе с тем, столичные власти уверяют, что радиационный фон в столице в пределах нормы - 0,14 микрозивертов при норме 0,30.

Пылевая буря в Киеве не связана с пожаром в Чернобыле

Днем 16 апреля Киев накрыла пылевая буря и ураганный ветер. Причиной непогоды, которая стала причиной нескольких масштабных ДТП и частичного обрушения моста, стала аномально теплая бесснежная зима.

Как сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, пылевая буря в Киеве была вызвана усилением ветра до 25 м/с и никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля не имеет.

"Химической и радиационной угрозы это явление не несет", - заявил он.