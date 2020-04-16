Не відкривати вікна і пити більше рідини: киянами розповіли, що робити через дим в повітрі

Дим в Києві зафіксовано через пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирській області. Столична влада закликає киян не виходити на вулицю, при цьому відзначають, що радіаційний фон знаходиться в межах норми, докладніше про те, що робити через запах гару в повітрі - в матеріалі РБК-Україна.

Закрити вікна і зволожувати повітря: рекомендації від КМДА

Через дим в Києві столична влада рекомендує жителям міста обмежити перебування на вулиці, не відкривати вікна (особливо вночі і рано вранці), а при відкритті кватирки завішувати її вологою тканиною. Також киянам рекомендують використовувати кондиціонери та очищувачі повітря, робити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря.

Крім того, фахівці рекомендують пити до 3 літрів підсоленої мінеральної води, кисло-молочні напої, соки, киснево-білкові коктейлі.

А в разі задишка, кашлю або безсоння рекомендується звернутися до лікаря.

Радіаційний фон в Києві в межах норми

Увечері 16 квітня в КМДА повідомили про зафіксовані продукти горіння в повітрі. Причиною появи диму в Києві назвали пожежі в Чорнобилі і в Житомирській області. Разом з тим, столична влада запевняє, що радіаційний фон в столиці в межах норми - 0,14 мікрозівертів при нормі 0,30.

Пилова буря в Києві не пов'язана з пожежею в Чорнобилі

Вдень 16 квітня Київ накрила пилова буря і ураганний вітер. Причиною негоди, яка стала причиною кількох масштабних ДТП і часткового обвалення моста, стала аномально тепла безсніжна зима.

Як повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін, пилова буря в Києві була викликана посиленням вітру до 25 м/с і ніякого відношення до переміщення повітряних мас з Чорнобиля не має.

"Хімічної та радіаційної загрози це явище не несе", - заявив він.