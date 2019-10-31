Открыв импорт электроэнергии из РФ, Герус отдал последний козырь Украины в переговорах с "Газпромом", - Кучеренко

Поправка главы энергетического парламентского комитета Андрея Геруса о возобновлении импорта электроэнергии из РФ лишила Украину последнего козыря на переговорах с "Газпромом" о транзите газа. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Депутат констатирует, что переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" о транзите газа после 1 января 2020 года зашли в тупик. При этом от прекращения транзита газа пострадает поддерживаемое Кремлем Приднестровье, и для Украины это был козырь в переговорах.

"Прекращение транзита ставит под удар не только Украину, но и, например, близкое Кремлю Приднестровье. Там Молдавская ГРЭС, которая принадлежит ИНТЕР РАО И.Сечина - основной потребитель дешевого российского газа, она вырабатывает 80% электроэнергии для всей Молдовы. Россия не могла бросить Приднестровье без газа - это был козырь "Нафтогаза" и Украины в переговорах с "Газпромом", - написал Кучеренко.

Однако пролоббированный Андреем Герусом импорт электроэнергии из России фактически лишил Украину этого козыря. В случае прекращения транзита газа, Приднестровье будет получать российскую электроэнергию через Украину.

"Молдавские СМИ пишут, что Россия договорилась с Украиной про поставки электроэнергии в Приднестровье. Прямым текстом. Это та самая поправка на случай если транзита газа не будет. Об этом говорят источники в кругах президента Додона. Господин Герус даже проговорился об этом на одном из заседаний Комитета (16 октября), посетовав что тарифы для Молдовы (а скорее Приднестровья) могут вырасти", - написал Кучеренко.

По его мнению, поправка Геруса свидетельствует о сдаче стратегических интересов страны и подыгрывании Кремлю. Кроме того, она обернется потерей для Украины миллиардов долларов из-за прекращения транзита газа.

"Открыв импорт из России и Беларуси в Украину Андрей Герус и Ко по сути отдал "Газпрому" последний козырь на переговорах. Это сдача стратегических интересов Украины. Это потеря миллиардов долларов на транзите. Это подыгрывание Кремлю в защите интересов оккупированных территорий Молдовы", - написал депутат.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

Ряд энергроэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

Фото: facebook.com/Алексей_Кучеренко