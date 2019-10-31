Відкривши імпорт електроенергії з РФ, Герус віддав останній козир України в переговорах з "Газпромом", - Кучеренко

Поправка голови енергетичного парламентського комітету Андрія Геруса про відновлення імпорту електроенергії з РФ позбавила Україну останнього козиря на переговорах з "Газпромом" про транзит газу. Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Депутат констатує, що переговори "Нафтогазу" і "Газпрому" про транзит газу після 1 січня 2020 року зайшли в глухий кут. При цьому від припинення транзиту газу постраждає підтримуване Кремлем Придністров'я, і для України це був козир у переговорах.

"Припинення транзиту ставить під удар не тільки Україну, але і, наприклад, близьке до Кремля Придністров'я. Там Молдавська ГРЕС, яка належить ІНТЕР РАО І.Сєчіна - основний споживач дешевого російського газу, вона виробляє 80% електроенергії для всієї Молдови. Росія не могла кинути Придністров'я без газу - це був козир "Нафтогазу" і України в переговорах з "Газпромом", - написав Кучеренко.

Однак пролобійований Андрієм Герусом імпорт електроенергії з Росії фактично позбавив Україну цього козиря. У разі припинення транзиту газу, Придністров'я буде отримувати російську електроенергію через Україну.

"Молдавські ЗМІ пишуть, що Росія домовилася з Україною про постачання електроенергії в Придністров'ї. Прямим текстом. Це та сама поправка на випадок якщо транзиту газу не буде. Про це говорять джерела в колах президента Додона. Пан Герус навіть проговорився про це на одному із засідань Комітету (16 жовтня), нарікаючи що тарифи для Молдови (а швидше Придністров'я) можуть зрости", - написав Кучеренко.

На його думку, поправка Геруса свідчить про здачу стратегічних інтересів країни і підігравання Кремлю. Крім того, вона обернеться втратою для України мільярдів доларів через припинення транзиту газу.

"Відкривши імпорт з Росії і Білорусі в Україну Андрій Герус і Ко по суті віддав "Газпрому" останній козир на переговорах. Це здача стратегічних інтересів України. Це втрата мільярдів доларів на транзиті. Це підігравання Кремлю в захисті інтересів окупованих територій Молдови", - написав депутат.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Однак, з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-ч на добу.

Ряд енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу незалежності України і переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ.

Фото: facebook.com/Олексій_Кучеренко