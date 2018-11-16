В открытый доступ в США попали более 26 млн SMS-сообщений

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SMS-сообщения появлялись в сети в режиме реального времени

Более 26 млн SMS-сообщений, которыми обменивались клиенты телекоммуникационной компании Voxox, базирующейся в Калифорнии, оказались в открытом доступе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Сообщается, что до того, как уязвимость была закрыта, SMS-сообщения появлялись в сети в режиме реального времени.

Сервер компании не был защищен паролем, позволяя любому, кто знал, где искать, отслеживать поток текстовых сообщений пользователей (SMS) почти в реальном времени.

На момент, когда уязвимость была обнаружена независимым специалистом по кибербезопасности, на нем хранились как минимум 26 млн SMS-сообщений.

Среди них были, в частности, коды двухфакторной аутентификации для учетных записей Google, временные пароли для интернет-банков, коды для трекинга посылок с Amazon, коды для сброса учетной записи Mircosoft.

Напомним, данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook размещены в свободном доступе в интернете, в том числе личные сообщения более 80 тыс. юзеров.

Отмечалось, что устранить уязвимость удалось еще через два дня, после чего функция "Просмотреть как" была заблокирована.