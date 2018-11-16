У відкритий доступ в США потрапили понад 26 млн SMS-повідомлень

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SMS-повідомлення з'являлися в мережі в режимі реального часу

Понад 26 млн SMS-повідомлень, якими обмінювалися клієнти телекомунікаційної компанії Voxox, що базується в Каліфорнії, опинилися у відкритому доступі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Повідомляється, що до того, як вразливість була закрита, SMS-повідомлення з'являлися в мережі в режимі реального часу.

Сервер компанії не був захищений паролем, дозволяючи будь-кому, хто знав, де шукати, відслідковувати потік текстових повідомлень користувачів (SMS) майже в реальному часі.

На момент, коли уразливість була виявлена незалежним фахівцем з кібербезпеки, на ньому зберігалися як мінімум 26 млн SMS-повідомлень.

Серед них були, зокрема, коди двофакторної аутентифікації для облікових записів Google, тимчасові паролі для інтернет-банків, коди для трекінгу посилок з Amazon, коди для скидання облікового запису Mircosoft.

Нагадаємо, дані 257 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тому числі особисті повідомлення більше 80 тис. юзерів.

Зазначалося, що усунути уразливість вдалося ще через два дні, після чого функція "завантажити" була заблокована.