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Открыто движение автомобилей по новому участку дороги Киев-Днепр

Строительство дороги Киев-Днепр (Фото: lb.ua)
Автор: Константин Широкун

В Днепропетровской области открыто движение по новому участку автомобильной дороги Киев-Днепр. Речь идет о готовой части автодороги Н-31 Днепр – Решетиловка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Построенная часть дороги протяженностью 28,6 километров открыта для движения от Днепра до канала Днепр – Донбасс с последующим переходом на дорогу территориального значения Т-04-12 до развязки возле села Могилев.

Дорога Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка строилась с нуля в Днепропетровской и Полтавской областях. Ее общая протяженность 137,5 километра: 58 км по Днепропетровской области и по Полтавской области – 80 км.

Ранее сообщалось, что с 1 июня водители всех автомобилей на украинской регистрации должны оплачивать проезд по платным дорогам в Польше. Исключение коснется только машин, которые перевозят гуманитарную помощь Украине.

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