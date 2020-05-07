Открыто дело против Рябошапки и названа дата старта пандемии коронавируса: новости за 6 мая

Коллаж РБК-Украина

Минздрав зафиксировал резкий рост количества заболевших COVID-19, в Британии выяснили дату старта пандемии коронавируса, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела уголовное дело на бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Подробнее о том, что произошло в среду, 6 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

Минздрав зафиксировал резкий рост количества заболевших COVID-19 в регионах. За сутки заразились 487 украинцев. Это на четверть больше, чем днем ранее. "Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 90, в Львовской области - 39, в Черновицкой - 37, городе Киеве - 68", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов. За все время пандемии в стране подтверждены случаи инфекции 13184 больных, умерли от осложнений 327 пациентов, выздоровели 2097 человек.

В мире количество людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, уже превысило 3,8 млн и составляет 3 822 860 человек.

САП открыла дело против Рябошапки

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завела уголовное дело на бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

По ее словам, уголовное дело открыли на основании решения Высшего антикоррупционного суда.

Саакашвили назвал предложенную ему должность в Нацсовете реформ

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подтвердил планируемое назначение в Национальный совет реформ и назвал должность. Об этом он заявил DW.

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - ответил Саакашвили на вопрос, кем его назначат.

В Харьковской области детей засыпало песком, есть жертва

В Харьковской области вблизи поселка городского типа Золочев в результате обвала на песчаном карьере погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, сегодня около 15:20 правоохранители получили информацию о том, что вблизи Золочева детей засыпало песком. Трое детей в возрасте 9, 8 и 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, когда внезапно произошел обвал грунта.

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума за 20 лет его управления страной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросы "Левада-центра".

Сообщается, что, по данным телефонного опроса, рейтинг одобрения деятельности Путина в апреле упал до 59%. При этом в марте рейтинг российского президента составлял 63%. Также сообщается, что 33% опрошенных в апреле не одобряют деятельность Путина.

Львов замело снегом: впечатляющие фото и видео

Львов засыпало снегом из-за очередного каприза погоды в Украине. В сети показывают фото и видео с природной стихией, что пронеслась по городу и области. Местные жители говорят, что температура на градусниках +1, и жалуются на проблемы с коммуникацией.

На видео и фото видно, что крупный и густой снег засыпает полностью распустившиеся деревья и устилает траву.