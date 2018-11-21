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Открыто дело по факту вчерашнего взрыва на Ровенском полигоне

Новости » Общество    21.11.2018 - 13:11
Открыто дело по факту вчерашнего взрыва на Ровенском полигоне
Иллюстративное фото (turchynov.com)

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства взрыва на Ровненском полигоне

Военная прокуратура устанавливает обстоятельства взрыва на Ровненском полигоне, в результате чего ранения получил один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Западного региона.

На данный момент проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту халатного отношения военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода.

Установлено, что 20 ноября около 12:00 на территории Ровенского общевойскового полигона во время учебных стрельб разорвался артиллерийский снаряд вблизи группы военнослужащих, которые в тот момент временно остановились с военной техникой.

В результате взрыва 19-летний солдат получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного ранения плеча. Пострадавший доставлен в больницу, где его прооперировали. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины осуществляет Костопольский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенском общевоенном полигоне 20 ноября произошел взрыв, в результате которого ранения получил один военный.

В июле текущего года разрыв миномета на военном полигоне произошел в Ровенской области. В результате погибли трое военных, еще девять военных получили ранения.

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