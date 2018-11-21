Відкрито справу за фактом вчорашнього вибуху на Рівненському полігоні

Військова прокуратура встановлює обставини вибуху на Рівненському полігоні

Військова прокуратура встановлює обставини вибуху на Рівненському полігоні, в результаті чого поранення отримав один військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Західного регіону.

На даний момент проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду.

Встановлено, що 20 листопада близько 12:00 на території Рівненського загальновійськового полігону під час навчальних стрільб розірвався артилерійський снаряд поблизу групи військовослужбовців, які в той момент тимчасово зупинилися з військовою технікою.

В результаті вибуху 19-річний солдат отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового поранення плеча. Постраждалий доставлений в лікарню, де його прооперували. Стан здоров'я солдата задовільний, загрози життю немає.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України здійснює Костопільський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненському полігоні 20 листопада стався вибух, в результаті якого поранення отримав один військовий.

У липні поточного року розрив міномета на військовому полігоні стався в Рівненській області. В результаті загинули троє військових, ще дев'ять військових отримали поранення.