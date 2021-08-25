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После открытия игр на Паралимпиаде обнаружили новые случаи COVID-заражений

Автор: Мария Кучерявец

В Токио на Паралимпиаде зафиксировали новые случаи коронавируса после открытия игр. Заражение обнаружили у двух спортсменов, проживающих на территории паралимпийской деревни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Указано, что организаторы сейчас прорабатывают информацию о выявленных инфицированиях, чтобы подтвердить, произошла ли вспышка коронавируса на территории деревни.

Кроме этого Британская Паралимпийская Ассоциация заявила, что член их тренерского штаба по теннису также получил положительный тест на COVID-19.

Напомним, первый случай коронавируса зафиксировали на территории паралимпийского поселка среди спортсменов в день начала игр.

Добавим, организаторы Паралимпийских игр заявили о проведении соревнований без зрителей, что связано со стремительным ростом больных COVID-19 в Японии.

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