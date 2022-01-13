На открытие собственного бизнеса можно получить 100 тысяч гривен. Кто имеет право на помощь

Условия участия в программе и получения средств

Беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для учреждения собственного дела оборудования и материалов.

Оказывается помощь единовременно в безналичной форме за счет средств госбюджета неработающему трудоспособному человек из числа членов малообеспеченной семьи, который зарегистрирован как безработный.

Помощь оказывается на возвратной основе - через три года предпринимательской деятельности всю сумму, за вычетом уплаченных за это время налогов, нужно будет вернуть. Но она может стать и безвозвратной. Например, если в первый год с даты получения финансовой помощи предприниматель трудоустроил по направлению центра занятости не менее двух неработающих трудоспособных лиц из числа членов малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года, деньги возвращать не надо.

На реализацию этой программы в бюджете на 2022 год в рамках новой бюджетной программы "Рука помощи" предусмотрено около 100 млн грн.

Как обратиться за помощью

Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту регистрации. Также необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности и бизнес-план будущего дела. Безработный разрабатывает бизнес-план самостоятельно или в процессе бесплатного профессионального обучения.

Документы в центр занятости подаются в бумажном виде или, при наличии технической возможности, в электронном - через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дія".

По результатам рассмотрения пакета документов комиссия принимает решение о предоставлении финансовой помощи или об отказе. В случае принятия положительного решения гражданину в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления необходимо создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо - предприниматель.

Для оказания финансовой помощи региональным центром занятости, центром занятости и безработным заключается соглашение. Зарегистрировавшись, человек проводит подбор поставщиков и заключает с ними договоры на поставку материалов и оборудования. Полученные платежные документы и договоры подаются в центр занятости. Центр занятости на основании полученных документов перечисляет средства поставщикам. После этого лицо получает от поставщиков необходимые материалы и оборудование для ведения предпринимательской деятельности.