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Открытие рынка земли поддержали четверть украинцев

Новости » Экономика     14.04.2020 - 18:39
Открытие рынка земли поддержали четверть украинцев
Фото: Верховная рада (скриншот)

На референдуме 74% граждан проголосовали бы против рынка земли

Поддержали голосование Верховной рады за закон о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения 26% украинцев, 60% - не поддержали. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Открытие рынка земли поддержали четверть украинцев

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли; 74% - против продажи земли.

Открытие рынка земли поддержали четверть украинцев

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 31 марта одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив на первом этапе размер владения 100 га для физлиц.

По данным Минэкономики, средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория с 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар.

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