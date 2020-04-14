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Відкриття ринку землі підтримали чверть українців

Новини » Економіка     14.04.2020 - 18:39
Відкриття ринку землі підтримали чверть українців
Фото: Верховна рада (скриншот)

На референдумі 74% громадян проголосували б проти ринку землі

Підтримали голосування Верховної ради за закон про купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення 26% українців, 60% - не підтримали. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Відкриття ринку землі підтримали чверть українців

Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, 26% тих, хто взяв би участь у голосуванні, проголосували би за продаж землі; 74% - проти продажу землі.

Відкриття ринку землі підтримали чверть українців

КМІС провів опитування з 7 по 11 квітня березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 31 березня схвалила закон про ринок землі з липня 2021 року, обмеживши на першому етапі розмір володіння 100 гектарами для фізосіб.

За даними Мінекономіки, середня ціна купівлі землі сільськогосподарського призначення після скасування мораторію з 1 липня 2021 року становитиме 40-60 тис. грн за гектар.

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